Главные цвета определены! Васильев назвал условия для супермодного образа на лето 2022

Для каждой эпохи, как подметил историк моды Александр Васильев, характерны свои модные цвета. Если говорить о сегодняшнем дне, то сейчас в тренде яркие оттенки и монохромные сочетания. То есть ваш образ назовут модным, если все вещи от сумочки и обуви до платья, будут в одной гамме. Стилисты так и говорят — тотально красный, тотально синий, тотально зеленый. Это словосочетание total look стало весьма популярным для первых десятилетий XXI века.

И многие знаменитости, следуя моде, стараются одеваться таким образом. Яркие цвета, конечно, помогают звездам эстрады, кино, театра и телевидения быть заметными. Но такого рода однотонные наряды очень обязывают. Необходимо верно подобрать цвет платья или костюма, в котором вы собираетесь поразить публику. В первую очередь оттенок должен вам идти, сочетаться с цветом вашей кожи, волос и глаз.

Зеленый цвет — беспроигрышный. Он уже несколько лет в моде. Особенно идет рыжим и зеленоглазым. Но важно найти свой оттенок.

В тренде также алый и насыщенный томатный. Конечно, тональность надо выбирать в соответствии с вашим цветом волос, глаз, даже учитывая форму тела.

Желтый цвет тоже на пике популярности в этом сезоне. Особенно оттенок, который называют цветом омлета. Обратите внимание и на другую гамму — мимоза, подсолнух, янтарь, мед.

«Желтый не сдает своих позиций и, я уверен, будет популярен еще некоторое время. Он жизнерадостный, яркий, весенне-летний, в нем есть «витаминность», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Ну а розовый цвет — самый женственный. Он популярен давно, но в разных ипостасях: оттенки пудры, разбеленный персик, лососевый, пыльная роза. Фуксия — один из тех оттенков, которые хорошо выходят на фотографиях. Он идеален для селфи. И в соцсетях люди, одетые в розовое, выглядят ярко, неповторимо, запоминаются. Поэтому всем тем, кто хочет выделиться, — историк моды рекомендует розовый, к тому же на него очень часто клюют мужчины.

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