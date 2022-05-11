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Главные цвета определены! Васильев назвал условия для супермодного образа на лето 2022

Историк моды дал ценный совет представительницам прекрасного пола.

Главные цвета определены! Васильев назвал условия для супермодного образа на лето 2022
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Для каждой эпохи, как подметил историк моды Александр Васильев, характерны свои модные цвета. Если говорить о сегодняшнем дне, то сейчас в тренде яркие оттенки и монохромные сочетания. То есть ваш образ назовут модным, если все вещи от сумочки и обуви до платья, будут в одной гамме. Стилисты так и говорят — тотально красный, тотально синий, тотально зеленый. Это словосочетание total look стало весьма популярным для первых десятилетий XXI века.

И многие знаменитости, следуя моде, стараются одеваться таким образом. Яркие цвета, конечно, помогают звездам эстрады, кино, театра и телевидения быть заметными. Но такого рода однотонные наряды очень обязывают. Необходимо верно подобрать цвет платья или костюма, в котором вы собираетесь поразить публику. В первую очередь оттенок должен вам идти, сочетаться с цветом вашей кожи, волос и глаз.

Зеленый цвет — беспроигрышный. Он уже несколько лет в моде. Особенно идет рыжим и зеленоглазым. Но важно найти свой оттенок.

В тренде также алый и насыщенный томатный. Конечно, тональность надо выбирать в соответствии с вашим цветом волос, глаз, даже учитывая форму тела.

Герцогиня Кембриджская
Кейт Миддлтон в платье под ретро 80-х в модном оттенке омлета. Фото: Global Look Press

Желтый цвет тоже на пике популярности в этом сезоне. Особенно оттенок, который называют цветом омлета. Обратите внимание и на другую гамму — мимоза, подсолнух, янтарь, мед.

«Желтый не сдает своих позиций и, я уверен, будет популярен еще некоторое время. Он жизнерадостный, яркий, весенне-летний, в нем есть «витаминность», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Ну а розовый цвет — самый женственный. Он популярен давно, но в разных ипостасях: оттенки пудры, разбеленный персик, лососевый, пыльная роза. Фуксия — один из тех оттенков, которые хорошо выходят на фотографиях. Он идеален для селфи. И в соцсетях люди, одетые в розовое, выглядят ярко, неповторимо, запоминаются. Поэтому всем тем, кто хочет выделиться, — историк моды рекомендует розовый, к тому же на него очень часто клюют мужчины.

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