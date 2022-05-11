Филиппа Киркорова не пустили в ВИП-зону «Евровидения» в итальянском Турине

Музыкант Филипп Киркоров не смог попасть в ВИП-зону на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение». Выступление участников он был вынужден смотреть с высокой трибуны сбоку.

По словам очевидцев, российский артист долго стоял на входе. Хостес не смогли отыскать в списках его имя. В итоге Филипп Киркоров стоял в очереди за билетом наравне с обычными гражданами.

По словам Филиппа Киркорова, его пригласили организаторы «Евровидения» как почетного гостя и независимого эксперта. Певец рассказал, что в этом году будет болеть за Грецию, сообщает Super.ru.

Напомним, что Россию не допустили в этом году до «Евровидения» из-за событий на Украине. Конкурс проходит в итальянском Турине.

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