Не скрывают чувств: сын Авербуха от Лобачевой показал свою красавицу-избранницу

Восемнадцатилетний пасынок Лизы Арзамасовой Мартин Авербух уже довольно продолжительное время встречается с девушкой.

Сыну Ильи Авербуха от брака с Ириной Лобачевой Мартину в марте исполнилось восемнадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, молодой человек уже встретил ту самую девушку. Судя по всему, Мартин Авербух уже представил избранницу отцу Илье Авербуху и мачехе Лизе Арзамасовой.

Кроме того, Мартин Авербух не скрывает свои отношения с девушкой и от подписчиков. Время от времени совместные с избранницей снимки наследник известных фигуристов публикует в Сети.

На этот раз Мартин Авербух сделал несколько кадров с девушкой, которые запечатлели эмоции влюбленной пары.

«Живые фото», — подписал Мартин Авербух снимки.

Избранница Мартина Авербуха — миловидная шатенка. Молодой человек и его избранница совершенно не скрывают своих чувств. На фото они целуются и обнимаются друг с другом.

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