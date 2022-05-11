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«Похожи на лис»: Подольская обескуражила памятным снимком с Пресняковым через 2 года после знакомства

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

«Похожи на лис»: Подольская обескуражила памятным снимком с Пресняковым через 2 года после знакомства
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети

Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками в соцсетях архивной фотографией. На снимке она запечатлелась со своим мужем Владимиром Пресняковым через два года после встречи с ним.

Рыжеволосые, стройные и длинноволосые они произвели впечатление на публику.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: t.me/natpodolskaya

«2007 год. Изменились?» — спросила Подольская у народа.

«Какие рыжие! Похожи на лис», «Какие красивые!», «Такие же!», «Изменились, но совсем немного.

Напомним, Наталья Подольская познакомилась с Владимиром Пресняковым – младшим в 2005 году. Судьбоносным для них стало участие в шоу «Большие гонки» на Первом канале.

В настоящий момент они воспитывают двух сыновей — Артемия и Ивана. Мечтают о дочке.

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