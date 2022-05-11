«Похожи на лис»: Подольская обескуражила памятным снимком с Пресняковым через 2 года после знакомства

Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками в соцсетях архивной фотографией. На снимке она запечатлелась со своим мужем Владимиром Пресняковым через два года после встречи с ним.
Рыжеволосые, стройные и длинноволосые они произвели впечатление на публику.
«2007 год. Изменились?» — спросила Подольская у народа.
«Какие рыжие! Похожи на лис», «Какие красивые!», «Такие же!», «Изменились, но совсем немного.
Напомним, Наталья Подольская познакомилась с Владимиром Пресняковым – младшим в 2005 году. Судьбоносным для них стало участие в шоу «Большие гонки» на Первом канале.
В настоящий момент они воспитывают двух сыновей — Артемия и Ивана. Мечтают о дочке.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.