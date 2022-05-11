«Мы приехали поддержать ребят и попеть»: Григорий Лепс отправился в Донбасс

Музыкант Григорий Лепс в «Телеграм» разместил видеозапись, на кадрах которой он едет на машине с друзьями. При этом он пел песню барда Владимира Высоцкого.
«Мы приехали поддержать ребят и попеть. Надеюсь, что мы их немного отвлечем от этих тяжелых будней. Проведаем ребят и детей, побываем в госпиталях. Подарим им счастье, раздадим пластинок и подарим им денег».
«Мы в Донбассе. Ок», — сделал чуть ниже Григорий Лепс приписку к видеозаписи.
Ранее Григорий Лепс был замечен в одном из ресторанов в компании двух красоток. Причем одну из них Елизавету Ридель подозревали в оказании эскорт-услуг. Позже красавица привела доказательства, что она не имеет ничего общего с эскорт-услугами.
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