«Должны быть у каждой»: Клава Кока прогулялась по Таллину в джинсах-трубах — хите этого сезона

Эвелина Хромченко на одном из шоу Первого канала «Модный приговор» обратила внимание телезрительниц на суперактуальную модель джинсов.
«Джинсы-трубы должны быть в этом сезоне у каждой», — сказала ведущая.
Такие брюки из денима очень универсальны и хорошо показывают фигуру, скрывая недостатки.
Клава Кока поспешила воспользоваться преимуществом этих джинсов, появившись в них на прогулке по Таллину. Звезда составила лук с коротеньким топом и курткой из денима.
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