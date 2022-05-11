«Должны быть у каждой»: Клава Кока прогулялась по Таллину в джинсах-трубах — хите этого сезона

Эвелина Хромченко на одном из шоу Первого канала «Модный приговор» обратила внимание телезрительниц на суперактуальную модель джинсов.

«Джинсы-трубы должны быть в этом сезоне у каждой», — сказала ведущая.

Такие брюки из денима очень универсальны и хорошо показывают фигуру, скрывая недостатки.

Клава Кока поспешила воспользоваться преимуществом этих джинсов, появившись в них на прогулке по Таллину. Звезда составила лук с коротеньким топом и курткой из денима.

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