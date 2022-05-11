«Подтвердить это готовы многие»: Валерий Меладзе публично обратился к мужу Веры Брежневой

Известный музыкант Валерий Меладзе поздравил с днем рождения своего брата Константина Меладзе.

Одиннадцатого мая отмечает свой день рождения известный музыкант и продюсер Константин Меладзе. Мужу певицы Веры Брежневой исполнилось 59 лет.

Старшего брата с этой датой публично поздравил певец Валерий Меладзе, который в июне отметит свой 57-й день рождения.

В микроблоге Валерий Меладзе напомнил о празднике Константина Меладзе, назвав его человеком, который дарит добро людям.

«Сегодня день рождения у нашего дорогого старшего брата Константина! Он большой светлый человек, который всегда старается дарить добро людям. И подтвердить это готовы многие!» — написал Валерий Меладзе.

Напомним, накануне Валерий Меладзе опроверг информацию о том, что вместе с братом Константином Меладзе уехал во Францию.

Сам Константин Меладзе выходил на связь с подписчиками пару дней назад впервые после долгой паузы. Он поздравил режиссера Валерия Тодоровского с 60-летием.

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