«Есть и те, кто готов продать все на родине, чтобы купить что-то «там»: Машков – о патриотизме

По словам худрука, все мечтают о гробах с карманами.

Худрук театра имени Олега Табакова Владимир Машков заявил, что у него нет рекомендаций к людям, которые не любят воздух того места, где они родились.

По его мнению, русские люди никогда не были подлыми. Они могли быть убежденными в одной идее, могли заблуждаться, но всегда были искренними, сообщают «Известия».

«Есть и те, кто готов продать все на родине, чтобы купить что-то «там». Все мечтают о гробах с карманами, но с собой ничего не унесешь. А война с лицемерием и злом всегда шла, идет и будет продолжаться». Владимир Машков

Напомним, что дочь Владимира Машкова Мария больше десяти лет живет в США. Она отмечала, что не разделяет позиций отца по украинскому вопросу. В Россию в ближайшее время возвращаться она не собирается.

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