«Я горжусь своим телом»: Хилари Дафф снялась голой для обложки журнала

При этом актриса подчеркнула, что не выглядит настолько идеально, как на фото.

Журнал Women’s Health за май-июнь 2022 года вышел с полностью обнаженной актрисой Хилари Дафф на обложке.

В большом интервью 34-летняя артистка объяснила, как она отважилась на такой смелый шаг.

«Я горжусь своим телом. Я горжусь тем, что оно родило мне троих детей. Я пришла в состояние спокойствия с изменениями, которые претерпело мое тело, — говорит звезда на страницах издания. — Я также хочу, чтобы люди знали, что визажист заставил сиять все мое тело, и кто-то другой поставил меня в наиболее выгодные позы».

Актриса рассказала о своих новых ролях и творческой карьере в целом. Она отметила, что не испытывает дискомфорта от того, что почти всегда играет легких привлекательных девушек, ведь сама являются таким человеком по жизни.

Но, кроме красивой внешности, Хилари озаботилась и своим внутренним миром. Известная блондинка не скрывает, что ходит на терапию для поддержания душевного здоровья.

«Мы надрываем задницу, чтобы привести свое тело в форму и выглядеть как можно лучше. Мы делаем уход за лицом и ботокс, делаем прически, мелирование, брови, удлиняем ресницы и прочую чушь. Но я хочу работать внутри. Это самая важная часть системы», — говорит Дафф.

Добавим, что с 2021 году а жизни актрисы появился еще один крупный проект – сериал «Как я встретила вашего папу» (спин-офф культового «Как я встретил вашу маму»). Хилари играет в нем главную роль.

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