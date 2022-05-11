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«Это было у него дома»: Рудова рассказала, как к ней подкатывал Ди Каприо

Актриса не стала скрывать, что голливудский актер совсем к ней неравнодушен.

«Это было у него дома»: Рудова рассказала, как к ней подкатывал Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова во время общения со своими подписчиками в соцсетях рассказала, что имела знакомство с самим Леонардо Ди Каприо и даже была у него дома на кулуарной вечеринке.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

В родных квадратных метрах американский артист чувствовал себя особенно раскрепощенно и не смог устоять перед чарами светловолосой россиянки.

Недолго думая, он пошел осваивать новые рубежи. Правда, если верить Наталье Рудовой, он ограничился лишь комплиментами в ее адрес.

«Это было на закрытой вечеринке у него дома. Он лучший актер планеты!» — не скрыла своей симпатии артистка.

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