Экс-жена Эмина в комбинезоне с брюками палаццо отметилась на отдыхе с повзрослевшим сыном

Алена Гаврилова отдыхает в Дубае. Она поделилась редким кадром с наследником от предпринимателя Рустама Тарико.

Алена Гаврилова была второй женой Эмина Агаларова. Их отношения продлились меньше двух лет, но она успела родить от певца дочку Афину. Если первое время ходили слухи, что их отношения напряженные, то в прошлом году экс-супругов видели вместе на отдыхе.

А потом артист снял трогательный клип с Аленой и наследницей, намекнув на воссоединение. Однако пока они не выходят в свет вместе.

Этой весной бывшая жена Агаларова отдыхает в Дубае. Она делится красочными кадрами, на которых красуется то в джинсах, то в платьях. С ней находится дочка. А накануне светская львица поделилась новыми кадрами.

Она вышла на променад в атласном костюме с брюками палаццо, которые в моде в этом сезоне. Она подчеркнула свою стройную фигуру, а необычный принт придал элегантности. Оказалось, что с ней отдыхает сын Рустам, который окончил 9-й класс. Он уже стал выше мамы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая стройная», «Очень вам идет этот образ», «Восхитительная красавица, идеальная внешность от природы», «Никто так не украшает женщину, как стоящий рядом взрослый сын!», «Божественная», «Очаровашка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Гаврилова ранее строила отношения с «водочным королем» Рустамом Тарико, который в ЗАГС ее так и не отвел. Однако он красиво за ней ухаживал и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, ее именем. Сын был назван в честь своего папы.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!