Даня Милохин рисковал жизнью ради прихоти симпатичной фанатки

Известный блогер вылез из авто на большой скорости.

Знаменитый тиктокер Даня Милохин осваивает новую площадку, он теперь ведет стримы на Twitch. Пару ему составила Амина Tenderlybae.

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Блогеры провели эфир и отправились колесить на высокой скорости по Москве на авто Дани Милохина. Сумасбродные знаменитости задумали впечатлить публику и вылезли прямо на ходу из кабины машины.

А когда Даня Милохин увидел поклонников, которые решили на машине подъехать и поздороваться за руку, он, не думая отклонился назад и потянулся к миловидной девушке. К счастью, все прошло без последствий.

Teleprogramma.pro настоятельно не рекомендует повторять трюк за знаменитостью. Это опасно для жизни!

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