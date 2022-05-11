Даня Милохин рисковал жизнью ради прихоти симпатичной фанатки

Знаменитый тиктокер Даня Милохин осваивает новую площадку, он теперь ведет стримы на Twitch. Пару ему составила Амина Tenderlybae.
Блогеры провели эфир и отправились колесить на высокой скорости по Москве на авто Дани Милохина. Сумасбродные знаменитости задумали впечатлить публику и вылезли прямо на ходу из кабины машины.
А когда Даня Милохин увидел поклонников, которые решили на машине подъехать и поздороваться за руку, он, не думая отклонился назад и потянулся к миловидной девушке. К счастью, все прошло без последствий.
Teleprogramma.pro настоятельно не рекомендует повторять трюк за знаменитостью. Это опасно для жизни!
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