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Даня Милохин рисковал жизнью ради прихоти симпатичной фанатки

Известный блогер вылез из авто на большой скорости.

Даня Милохин рисковал жизнью ради прихоти симпатичной фанатки
Даня Милохин. Фото: соцсети

Знаменитый тиктокер Даня Милохин осваивает новую площадку, он теперь ведет стримы на Twitch. Пару ему составила Амина Tenderlybae.

Блогеры провели эфир и отправились колесить на высокой скорости по Москве на авто Дани Милохина. Сумасбродные знаменитости задумали впечатлить публику и вылезли прямо на ходу из кабины машины.

Даня Милохин. Фото: соцсети

А когда Даня Милохин увидел поклонников, которые решили на машине подъехать и поздороваться за руку, он, не думая отклонился назад и потянулся к миловидной девушке. К счастью, все прошло без последствий.

Teleprogramma.pro настоятельно не рекомендует повторять трюк за знаменитостью. Это опасно для жизни!

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