Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах развития региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с правительством региона. Были подняты вопросы развития Подмосковья в сложившихся непростых условиях. По словам Андрея Воробьева: «Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья. Он состоит из семи основных магистралей, пунктов. Все они сказываются и на жизни каждой семьи, и на самочувствии каждого муниципалитета, и на возможностях, которые от этого имеют региональный и муниципальный бюджеты».

Одно из главных направлений – импортозамещение. Как отмечает издание «Телеканал «360», Андрей Воробьев подчеркнул: «У нас льготная выдача земли за один рубль под такие проекты. Инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать дополнительно 14 тысяч рабочих мест. Уже выдано 75 миллиардов рублей по 32 заявкам».

Кроме того, поддержку получат предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и других отраслей. Главное в настоящий момент, отметил губернатор, — сохранить рабочие места для людей. Новый план развития экономики и призван решить этот вопрос.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.