«Не отмечали советские праздники»: Михаил Ширвиндт заявил о ненужности парада в День Победы

По словам телеведущего, это прежде всего день тишины и памяти.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в «Телеграм» заявил о ненужности проведения парадов в День Победы.

«В моей семье никогда не отмечались советские праздники. К ним относились с иронией. Отмечали всегда только День Победы — 9 Мая. На застольях я не слышал веселых историй и бравады, что мы сделали это. Это страшная страница в мировой истории. Гибель по меньшей мере 20 миллионов человек. Все вот эти люди, с которыми я общался, они отмечали это как день памяти жертв фашизма. И когда я вижу идиотские автомобильные наклейки «Спасибо деду за победу»… Что повторить? Двадцать миллионов жизней». Михаил Ширвиндт

Как отметил Ширвиндт, ему странно и проведение 9 Мая бравурных парадов с танками, авиацией, ракетами. «Вообще-то это день тишины. День памяти. Я отключу комментарии под постом. День памяти и скорби не терпит криков и грохотов танков. Он любит тишину», — заявил Михаил Ширвиндт.

Ранее актер Алексей Панин заявил, что 9 Мая нельзя считать праздничной датой. По его мнению, «это праздник пафоса и показухи».

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