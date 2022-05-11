Осталось девять штук: Галкин продал почти все билеты на свой дополнительный концерт в Израиле

Юморист и телеведущий Максим Галкин продал почти все билеты на свой 15-й дополнительный концерт в Израиле. Выступление шоумена должно состояться 21 июня в Кирьят-Моцкине.

На данный момент, если верить сайту продаж билетов, осталось всего девять квитков. Велика вероятность, что все они будут в ближайшие дни проданы.

Ранее стало известно, что Максим Галкин продал все билеты на первые 14 концертов в Израиле.

Напомним, что стоимость билетов на концерты Максима Галкина в переводе на рубли варьируется от шести до десяти тысяч. Жители разных городов в Израиле активно скупают билеты.

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