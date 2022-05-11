Жители Казани не стали сдавать билеты на сентябрьский концерт Максима Галкина

В Татарстане по-прежнему верят, что осенью юморист приедет в их город.

Организаторы российских концертов юмориста Максима Галкина сообщили, что жители Казани не стали сдавать билеты на выступление мужа певицы Аллы Пугачевой. Шоу запланировано на сентябрь.

Как заметил один из организаторов выступления, жители Казани по-прежнему верят в Максима Галкина и его приезд. Билеты на выступление Галкина сдали в основном не жители столицы Татарстана, а приезжие из других городов.

Любопытно, что ближайший российский концерт Максима Галкина намечен на 28 августа в Калининграде. По слухам, шоумен с семьей собирается переехать в самое ближайшее время из Израиля в Прибалтику, сообщает «Собеседник».

Напомним, что концерт Максима Галкина в Казани должен был изначально состояться 11 марта. Его пришлось перенести на сентябрь. Окончательно он до сих пор не отменен.

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