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Вырос завидным женихом! Как выглядит сын Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте — Дени

Юноше исполнилось 24 года.

Вырос завидным женихом! Как выглядит сын Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте — Дени
Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото: Иван Вислов/КП

Кристина Орбакайте души не чает в своих детях. У певицы есть старший сын Никита Пресняков от музыканта Владимира Преснякова — младшего, младший сын Дени Байсаров от предпринимателя Руслана Байсарова и дочка Клава от бизнесмена Михаила Земцова. В одном из своих интервью старший внук Аллы Пугачевой дал понять, что близко общается с братишкой, несмотря на то, что у них разные отцы. Ну а Клавдия и вовсе стала любимицей семьи. Для своих старших братьев Никиты и Дени она маленькая принцесса.

10 мая сын Кристины Орбакайте — Дени — отметил свой день рождения, ему исполнилось 24 года. В stories микроблога певица поделилась снимком, который был сделан на одной из вечеринок. Артистка вышла на танцпол с сыном-именинником. Дени зажигал вместе со своей звездной мамой, которая облачилась в эффектное бальное платье из шифона. Сын Руслана Байсарова вырос и стал завидным женихом. Вот только о личной жизни внук Примадонны распространятся не любит.

Певица Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым
Кристина Орбакайте в пастельно-персиковом бальном платье пустилась в пляс с похорошевшим сыном Дени. Фото: личный архив

От своей мамы Дени Байсаров унаследовал светлый оттенок волос — он блондин с миловидной внешностью. Вот только с женитьбой внук Примадонны не спешит.

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