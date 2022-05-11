«Был звонок из драмтеатра»: организатор концерта Галкина в Архангельске рассказал, как отменяли выступление

Организатор концерта юмориста Максима Галкина в Архангельске вспомнил, как отменяли выступление юмориста. По его словам, ситуация была крайне сложной, а шоу, если бы все-таки состоялось, получилось бы крайне успешным.

«Был звонок из драмтеатра. Директор нам сказал: «Ребят, такая ситуация: я вам советую концерт перенести либо отменять. Без разъяснения причин». Хотя все было понятно: на следующий день была создана красивая, как мне кажется, картинка о том, как все побежали возвращать билеты». Организатор концерта Галкина

По словам организатора, он не знает, насколько были реальные люди в сюжете о сдаче билетов на концерт Максима Галкина. Причем возврата квитков до съемки не было ни одного. А вот после сюжета люди пошли сдавать билеты. Из восемьсот было возвращено в кассы четыреста штук — то есть ровно половина.

Как добавил организатор концерта, близкие к Галкину люди вскоре сообщили ему, что не могут дать гарантии приезда юмориста в Архангельск, сообщает «Собеседник».

Напомним, что еще в начале событий на Украине Максим Галкин опубликовал видео в соцсетях, на кадрах которого люди сдают билеты на его концерт в Архангельске. «Человек по большому счету идет против России. Не смешно совершенно», — кричал тогда на камеру один из возмущенных жителей города.

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