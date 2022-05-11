«Сомнений нет»: какая группа победит на «Евровидении», по мнению Погребняк

При этом место проведения следующего конкурса у Марии Погребняк вызывает вопросы.

Продюсер Мария Погребняк дала свой прогноз относительно итога «Евровидения», полуфинал которого уже состоялся в Турине.

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В этом году представителей России отказались принимать на музыкальном состязании, а соотечественникам запретили даже голосовать за понравившуюся группу.

«Филипп Киркоров, правда, сообщил, что его пригласили на конкурс в качестве независимого гостя, не понятно только от кого независимого», — удивилась Мария Погребняк.

Жена футболиста Павла Погребняка сообщила в своем телеграме, что по данным букмекеров должна победить украинская рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На нее зрители сделали ставок больше всего.

«Сомнений в том, что группа победит нет, конкурс всегда был политизирован, но не понятно где и как он будет тогда проходить в следующем году», — заявила Мария Погребняк.

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