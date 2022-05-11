«Она знает, что делает»: Татьяна Тарасова поддержала собравшуюся в США Этери Тутберидзе

Как отметила наставница, ее коллега — взрослый человек.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ее коллега Этери Тутберидзе не должна ни у кого просить совета, как ей поступать в этой жизни.

«Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет — исключительно ее дело! Этери — взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать». Татьяна Тарасова

Ранее стало известно, что Этери Тутберидзе собралась в Бостон. В этом американском городе живет ее дочь — 19-летняя Диана Дэвис. Она выступает в танцах на льду с фигуристом Глебом Смолкиным, сообщает sport24.ru.

Добавим, что Этери Тутберидзе примерно месяц назад убрала из соцсетей российские флаги. При этом она ездит по городам России со своим шоу.

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