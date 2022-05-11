«Она же сейчас в Израиле, зачем ей я»: вдова Дербенева потеряла всякую связь с Пугачевой

Как отметила Вера Ивановна, на Примадонну она обиды не держит.

Вдова поэта Леонида Дербенева — Вера Ивановна — призналась, что не видела певицу Аллу Пугачеву уже много лет. Примадонна про вдову Дербенева откровенно забыла и даже ей не звонит.

«Она же сейчас в Израиле, зачем ей я. Не обижаюсь. Алла нам в свое время много помогала. Когда Леонид Петрович болел, кровь доставала. Когда Леня умер, у нас трудно было с финансами». Вера Дербенева

По словам Веры Ивановны, именно Алла Пугачева после смерти Леонида Дербенева позвонила вдове. Она сказала, что необходимо организовать поминки. Предложила вариант с рестораном. Правда, боялась, что в одном углу питейного заведения будет свадьба, а в другой — поминки, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Леонид Дербенев ушел из жизни в 1995 году. Он написал несколько песен, которые исполняла Алла Пугачева.

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