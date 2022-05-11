«Лучше не встречала»: Рудова показала маленького, ушастого и худого «мужчину», к которому неравнодушна

Наталья Рудова в свои 38 лет сохраняет статус незамужней дамы.

Личная жизнь Натальи Рудовой уже много лет вызывает горячий интерес у поклонников. Актриса не любит афишировать свои романтические похождения, отчего интерес к ним часто становится только сильнее.

Тем не менее, один представитель сильного пола рядом с артисткой все-таки есть постоянно – это ее песик тойтерьер Веня, которому уже 14 лет.

Милого домашнего питомца Рудова показала в своем телеграме.

«Лучше этого мужчины, я в жизни никого не встречала», — расхвалила своего маленького ушастика актриса.

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