«Еноты едят не так аппетитно!»: дочь Кудрявцевой так скушала клубнику, что слюни потекли у всех на пляже

Лера Кудрявцева выбрала в мае Турцию для отдыха с дочкой Машенькой и подругами. Ведущая считает это туристическое направление одним из самых приятных для времяпровождения с детьми. Кроме того, страна одна из немногих сейчас доступна для россиян.

На Средиземном море малышка облюбовала местную клубнику, которой лакомится при каждом удобном случае. В личном блоге она сняла дочь, которая так уплетала ягоду, что у всех людей на пляже слюнки потекли!

«Еноты едят не так аппетитно!», «Ну что за ребенок, что за лапочка!», «На это можно смотреть так же долго, как на огонь и воду», — прокомментировали обнародованные кадры с Машей Макаровой фолловеры.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.