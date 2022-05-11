«Как тростинка»: жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае

В День Победы жена певца Стаса Михайлова — Инна — отметила свой день рождения. Ей исполнилось 49 лет. Фанаты, разглядывая снимки жены артиста в соцсетях, не верят в эту цифру – настолько хороша блондинка.

День рождения семья отмечает в Дубае. Накануне Инна показала своим фолловерам подарки, которые получила от друзей, а также опубликовала в соцсети снимок с младшей дочкой. Супруга артиста позировала в белых брюках и джемпере в сетку. Такой наряд позволил фанатам рассмотреть стройную фигуру Инны.

«Как тростинка! Какая красавица! Вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. К тому времени белокурая красавица воспитывала двоих детей от первого брака — сына Андрея и дочь Еву. В 2009-м блондинка родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года — Марию. Влюбленные узаконили свои отношения 11 лет назад, в 2011-м.

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