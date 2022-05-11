«Из двух стульев Европа предпочла жидкий»: Омарова порадовала новость последних дней

Бывший муж Ксении Бородиной — Курбан Омаров — активно занялся блогингом несколько лет назад. И если в других соцсетях можно увидеть фото и видео его сына Омара и дочери Теоны, посмотреть, как они отдыхают в компании отца, то канал в телеграме Омаров посвятил исключительно обсуждению мировых новостей.

Накануне он не смог скрыть эмоций, отреагировав на новость, касающуюся мировой экономики.

«Из Европы сообщают, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций против РФ. Из двух стульев Европа предпочла жидкий», — написал Омаров.

Напомним, буквально пару месяцев назад Курбан Омаров вернулся из путешествия по Италии, где с ним произошел неприятный случай. На въезде в Рим блогера задержала полиция. В участке он провел почти сутки, после чего вернулся на родину.

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