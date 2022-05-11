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«Нужно скинуть цену»: эксперт агентства недвижимости – о шансах Галкина продать замок за миллиард

По словам Полины Буровой, рынок в последнее время сильно пошатнулся.

«Нужно скинуть цену»: эксперт агентства недвижимости – о шансах Галкина продать замок за миллиард
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Эксперт элитного агентства недвижимости Полина Бурова оценила шансы юмориста Максима Галкина продать замок в деревне Грязь за миллиард рублей, как об этом некоторые говорят.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Появилась информация, якобы шоумен хочет продать свой замок примерно за 10 миллионов долларов. Максиму нужно значительно скинуть цену, чтобы привлечь покупателя, в таком случае стоимость особняка будет варьироваться в районе 500 миллионов рублей».

Полина Бурова

По словам Буровой, рынок недвижимости в последнее время пошатнулся. Ипотечные ставки от ЦБ РФ взлетели до 20%, курс валют нестабилен. Количество сделок с недвижимостью упало вдвое по сравнению с такими же показателями годичной давности, сообщает «СтарХит».

Напомним, что замок в деревне Грязь создан архитекторами Анатолием Голевым и Верой Горлицыной. Он выполнен в классическом стиле с необычным интерьером.

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