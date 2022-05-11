«Нужно скинуть цену»: эксперт агентства недвижимости – о шансах Галкина продать замок за миллиард

По словам Полины Буровой, рынок в последнее время сильно пошатнулся.

Эксперт элитного агентства недвижимости Полина Бурова оценила шансы юмориста Максима Галкина продать замок в деревне Грязь за миллиард рублей, как об этом некоторые говорят.

«Появилась информация, якобы шоумен хочет продать свой замок примерно за 10 миллионов долларов. Максиму нужно значительно скинуть цену, чтобы привлечь покупателя, в таком случае стоимость особняка будет варьироваться в районе 500 миллионов рублей». Полина Бурова

По словам Буровой, рынок недвижимости в последнее время пошатнулся. Ипотечные ставки от ЦБ РФ взлетели до 20%, курс валют нестабилен. Количество сделок с недвижимостью упало вдвое по сравнению с такими же показателями годичной давности, сообщает «СтарХит».

Напомним, что замок в деревне Грязь создан архитекторами Анатолием Голевым и Верой Горлицыной. Он выполнен в классическом стиле с необычным интерьером.

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