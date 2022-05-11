Вся в маму: какую черту принцесса Шарлотта переняла от Кейт Миддлтон

Недавно дочь герцогов Кембриджских отметила свое 7-летие.

В начале мая единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцессе Шарлотте исполнилось семь лет. В череде королевских подарков особое место занял настоящий пони – все-таки любовь к лошадям в королевской семье – это наследственное.

Накануне стало известно, что Шарлотта переняла от Кейт Миддлтон очень важную черту. Об этом в своем выступлении рассказала королевский эксперт Дженни Бонд.

«Она довольно спортивная, как и ее мама. Она явно вырастит не той девушкой, которая будет любить розовый цвет», — цитирует Express Дженни Бонд.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – двух сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.

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