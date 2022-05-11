«Слухи о миллиарде не имеют общего с действительностью»: риелтор — о стоимости замка Галкина

По словам специалиста, не стоит забывать, что на стоимость большое влияние оказывает местоположение.

Риелтор на правах анонимности заявил, что телеведущему Максиму Галкину не удается выручить от продажи замка в деревне Грязь миллиард рублей, как об этом активно в последнее время говорят СМИ.

«Продать подобный дом дороже 250 миллионов рублей невозможно. Слухи о миллиарде не имеют ничего общего с действительностью, потому что проект очень специфический по оформлению». Риелтор

Специалист заметил, что на стоимость жилья большое влияние оказывает местоположение. В данном случае речь идет не о загородном поселке премиум-класса с охраной и инфраструктурой. Постройка, по сути, находится посреди поля, что снижает стоимость в разы. Причем рядом находится обычная деревня, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Максим Галкин с семьей уже третий месяц обитает в Израиле. Сам он ничего пока не говорил о продаже замка, несмотря на многочисленные слухи.

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