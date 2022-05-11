«Слухи о миллиарде не имеют общего с действительностью»: риелтор — о стоимости замка Галкина

Риелтор на правах анонимности заявил, что телеведущему Максиму Галкину не удается выручить от продажи замка в деревне Грязь миллиард рублей, как об этом активно в последнее время говорят СМИ.
«Продать подобный дом дороже 250 миллионов рублей невозможно. Слухи о миллиарде не имеют ничего общего с действительностью, потому что проект очень специфический по оформлению».
Специалист заметил, что на стоимость жилья большое влияние оказывает местоположение. В данном случае речь идет не о загородном поселке премиум-класса с охраной и инфраструктурой. Постройка, по сути, находится посреди поля, что снижает стоимость в разы. Причем рядом находится обычная деревня, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Максим Галкин с семьей уже третий месяц обитает в Израиле. Сам он ничего пока не говорил о продаже замка, несмотря на многочисленные слухи.
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