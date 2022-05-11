«Не сочли нужным»: Пугачева и Галкин проигнорировали День Победы

Военный парад, концерты, поздравления, выступление президента и праздничный салют — День Победы — особый праздник. Именно 9 Мая многие звезды вспоминали и рассказывали истории своих бабушек и дедушек, родных и близких, словом, тех, кто был причастен к самой главной дате.

Но ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин, которые в начале марта перебрались в Израиль, не вспомнили об этом дне. В их соцсетях — тишина. Хотя после переезда шоумен несколько раз выходил на связь с поклонниками. Примадонна же поздравляла только с Вербным воскресеньем.

Многие пользователи Сети недоумевают, почему звездная семья проигнорировала праздник.

«Забыли? Может, просто не сочли нужным? Где же поздравления?» — задавались вопросами фолловеры, которые остались без ответа.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут перебраться в Прибалтику.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.