«Благодаря чувствам открылись таланты»: 58-летняя Зарубина готовится к свадьбе

Певица выйдет замуж в четвертый раз.

Первым мужем Ольги Зарубиной был певец Александр Малинин. Ему она родила дочь Киру в 1985 году, после чего перебралась в США. После этого в жизни исполнительницы хита «На теплоходе музыка играла» было еще два похода в ЗАГС.

С экс-клавишником группы «Ласковый май» Андреем Саловым артистка развелась в 2015-м. Теперь же 58-летняя певица вновь засобиралась замуж.

«Я влюблена. Но мне пока не очень хочется говорить на эту тему. Не зря говорят: «Любовь творит чудеса». Я начала писать стихи, сценарии. Благодаря чувствам во мне открылись все таланты», — цитирует Зарубину «Собеседник».

Добавим, по словам Зарубиной, сейчас она активно борется с последствиями коронавируса, который перенесла прошлым летом.

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