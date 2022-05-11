«Грамотно поступил Тимати»: продюсер Морозов посоветовал российским звездам завершить карьеры

По его словам, сегодня многим надо развиваться в других направлениях.

Продюсер Евгений Морозов заявил, что российским звездам шоу-бизнеса до ноября не удастся собрать на своих выступлениях больше двадцати процентов от вместительности залов.

Как отметил Морозов, предварительные продажи билетов на концерты фактически не ведутся. Никто не рискнет весной, к примеру, покупать билеты на осень.

«Грамотно поступил Тимати. Он завершил карьеру в прошлом году, видимо, понимая, что сейчас неподходящее для этого время. Он осознал, что не стоит останавливаться в шоу-бизнесе, надо двигаться куда-то еще. Молодец. Я бы сегодня рекомендовал всем артистам поступить так же». Евгений Морозов

Ранее Евгений Морозов рассказывал, что в Европе крайне велик градус русофобии. В связи с этим отечественным звездам путь во многие страны Европы просто заказан, сообщает МК.ru.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.