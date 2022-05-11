«Отдохнули хорошо, с дочкой не ссорились»: Дана Борисова рассказала об отношениях с наследницей

По словам телеведущей, им было комфортно вместе проводить время на отдыхе в Турции.

Телеведущая Дана Борисова рассказала о своем отдыхе в Турции с дочкой Полиной Аксеновой и мамой.

«Сейчас даже отдых в Турции начинаешь ценить на вес золота. Отдохнули хорошо, с дочкой не ссорились. С ней в этой поездке было совершенно комфортно, она выросла. Мы как две подружки: загорали вместе, гуляли, в мобильном телефоне не сидели — в общем, прекрасно провели время!» Дана Борисова

По словам Борисовой, отдых в этом году на майские праздники ей оплатил подписчик. Также с ними в небольшом отпуске находился шпиц Мишель. Жила Борисова с близкими в пятизвездочном отеле. Подписчик оплатил для телеведущей президентский номер, сообщает МК.ru.

Напомним, что у Даны Борисовой крайне непростые отношения с наследницей. Они не раз выясняли отношения за последнее время.

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