Израиль – не конечная точка: стали известны дальнейшие планы Пугачевой и Галкина

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Звездная семья обосновалась в солнечной Кесарии. По слухам, Примадонна уже подыскала для двойняшек Лизы и Гарри школу. А шоумен тем временем готовится к серии концетов, которые запланированы на начало лета на Земле обетованной.

Также известно, что в Кесарии Пугачева и Галкин арендуют роскошную виллу, за которую платят по миллиону рублей в месяц. Однако приобретать недвижимость в Израиле чета не спешит. Причина стала известна накануне. Как оказалось, Алла Борисовна и Максим планируют перебраться в Прибалтику. Об этом сообщает «Собеседник».

Напомним, ранее стало известно, что звездная семья переживает непростое время и даже может развестись.

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