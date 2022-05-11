«Ежегодное мероприятие, ставшее традицией»: Леонидов назвал домашним туром израильские гастроли

По словам музыканта, он тот человек, который считает, что его жизнь в России невозможна.

Певец Максим Леонидов, который принял решение уехать из России, в эфире израильского «Девятого канала» заявил, что его гастроли в Израиле — домашний тур.

«Мои гастроли в Израиле — ежегодное мероприятие, ставшее традицией. Третий раз по весне или в начале лета я приезжаю с серией концертов в Израиль. Разница в этом году в том, что гастроли по Израилю — это теперь такой домашний тур». Максим Леонидов

По словам Леонидова, многие люди сегодня бросают свои дома, меняют планы. «Они считают, что по той или иной причине их жизнь на прежнем месте невозможна. Я, безусловно, с одной стороны, один из таких людей. С другой стороны, у меня всегда была опция в Израиль. Я всегда обсуждал со своей семьей опцию отъезда в Израиль. Я надеюсь, что такая обстановка не будет длиться вечно», — заметил певец.

Напомним, что музыкант Максим Леонидов не так давно принял решение уехать жить в Израиль из России. Он перевез в эту страну всю свою семью.

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