Новости шоу-бизнеса: Соседов рассекретил прошлое Хаматовой, Леонидов уехал из России, Джоли отказалась от украинских детей

Об этих и других популярных новостях — в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Сергей Соседов рассекретил прошлое сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой. Тем временем стало известно, что к числу уехавших из России примкнул музыкант Максим Леонидов. Он тоже захотел жить в Израиле. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными среди читателей 10 мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Сергей Соседов рассекретил прошлое Чулпан Хаматовой

Накануне Сергей Соседов заявил, что уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова ничего серьезного из себя не представляет.

«Стоит заметить, что та же Чулпан Хаматова на самом деле средняя актриса, которую раздувала Галина Волчек, но ничего необычного в ней не было», — сказал Соседов.

Максим Леонидов уехал в Израиль

Музыкант Максим Леонидов примкнул к числу тех, кто покинул Россию. Он с семьей перебрался в Израиль и заявил, что не планирует возвращаться обратно.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу учиться в израильскую, думаю, что с сентября, — сказал Леонидов.

Анджелина Джоли отказалась от украинских детей

Актриса Анджелина Джоли, которая недавно посетила украинский Львов, отказалась усыновлять украинских детей. Ранее стало известно, что звезда интересовалась пятилетними сиротами — мальчиком и девочкой, которые делают успехи в английском языке. Позже ее представители перестали выходить на связь с детским домом.

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Эдгард Запашный придумал наказание для Алексея Панина

Актер Алексей Панин, который уже несколько лет живет в Испании, но зарабатывает деньги в России, накануне нелестно высказался о Дне Победы. Эдгард Запашный тут же придумал для него наказание за такие слова.

«Просто заслуживает хорошего-хорошего пинка и желательно от живущего ветерана», — отметил Запашный.

Стало известно, почему билеты на концерты Максима Галкина раскупают в Израиле

В начале лета Максим Галкин даст ряд концертов в разных городах Израиля. Все билеты на шоу уже проданы. Продюсер Евгений Морозов назвал причину такого успеха.

«Если артист с еврейскими корнями туда приедет, он соберет зал», — отметил Морозов.

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