Голос Максима Галкина неожиданно прорвался в эфир программы «Сегодня вечером»

Не исключено, что некоторые зрители испытали в этот момент определенную ностальгию.

Голос телеведущего и популярного юмориста Максима Галкина неожиданно прорвался в эфир программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

В шоу использовали фрагмент старого выпуска с участием ныне покойного актера Василия Ланового. В кадре самого Максима Галкина, конечно, не показали, но его голос все-таки прозвучал в эфире. Не исключено, что некоторые зрители в этот момент испытали чувство ностальгии.

Заметим, что Николай Цискаридзе смог вполне достойно заменить Максима Галкина в роли ведущего. У артиста балета яркая харизма человека искусства, интеллигентная речь и масса заслуг, позволяющих выходить в федеральный эфир, сообщает МК.ru.

Напомним, что Максим Галкин уже второй месяц со своей семьей находится в Израиле. В июне у него пройдет сразу несколько концертов в этой стране.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.