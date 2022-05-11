Омаров назвал страну, которая примет в следующем году «Евровидение» в случае победы Украины

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграме» забавно пошутил о музыкальном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году проходит в итальянском Турине.

«А ведь если Украина сегодня возьмет «Евровидение», то нам его в следующем году у себя принимать. Тьфу, только вздохнули спокойно». Курбан Омаров

Напомним, что в «Евровидении» в этом году не принимает участие Россия. Нашу страну лишили такой возможности из-за событий на Украине.

Между тем на «Евровидение» прибыл поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он уже провел несколько важных встреч на конкурсе с друзьями из других стран.

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