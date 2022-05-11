«Ему не только на еду надо»: Шахназаров высказался о плюющем в Россию Покровском

На днях лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский, который в последнее время живет в Америке, представил новую песню и клип под названием «Россия, назад!». По этому поводу высказался журналист Михаил Шахназаров.

«Клип отвратительный, бесталанный, но его начали множить и Миша Козырев, и Евгений Ройзман. Клип абсолютно русофобский… Максим Покровский печет клипы как блины. Я буду наблюдать за Максимом. Он сейчас в Америке. В Россию вернется не то, что вряд ли, а никогда», — сказал Шахназаров на своем YouTube-канале в проекте «Шах и мат».

Журналист считает, что артист употребляет запрещенные вещества.

«В Америке, насколько я знаю, к Максику относятся как к городскому сумасшедшему. А ведь ему не только на еду надо, но и на расширяющие сознание продукты. Чем это закончится, интересно», — заключил Шахназаров.

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