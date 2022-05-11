Манящие изгибы: Рудова в лосинах показала, как добивается соблазнительных форм

Наталья Рудова — одна из самых популярных блондинок российского кинематографа. Этим летом она отметит свой 39-й день рождения. Звезда не замужем и предпочитает не говорить о личный жизни, хотя периодически ей приписывают разные романы.

Знаменитость много работает, следит за фигурой и поддерживает себя в тонусе. Так, в своем телеграм-канале она опубликовала ролик, на кадрах которого показала, как добивается соблазнительных форм. Наталья сделала ряд упражнений, для которых не требуется каких-то определенных условий. Все легко можно повторить дома.

больше по теме Страстная парочка: Рудова утонула в объятиях Нагиева после съемок Кадры актриса показала своим фанатам в телеграм-канале.

Напомним, на днях Рудова сообщила, что завершила свои съемки в сериале «В активном поиске-2», где на площадке работала с Дмитрием Нагиевым.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.