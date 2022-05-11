«Зачем это все?»: Распутину затравили в Сети за полуобнаженные снимки

Откровенными кадрами артистка поделилась в своей соцсети, чем вызвала гнев фолловеров.

Накануне Маша Распутина опубликовала в своей соцсети откровенные кадры. Певица позировала в боди и сапогах на лестнице своего дома. Фанаты оценили, как выглядят длинные и стройные ноги артистки, но нашлись и те, кто возмутился увиденным.

«Зачем это все! Голые ноги? У всех праздник 9 Мая, а взрослая женщина все голые ноги показывает? Жуть!» — писали пользователи Сети.

Некоторые даже обвинили артистку в отсутствии скромности, сделав акцент на ее возраст.

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Напомним, недавно стало известно, что муж Маши Распутиной — бизнесмен Виктор Захаров вовсе ей не муж. Пара вместе 23 года, но предприниматель до сих пор официально женат на другой.

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