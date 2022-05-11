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«Наш Колясик»: кто может стать шестым мужем Пугачевой

Блогер Лена Миро выдвинула свою версию в Сети.

«Наш Колясик»: кто может стать шестым мужем Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: соцсети

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждаются жизнью в солнечной Кесарии, в Сети активно обсуждают их предполагаемый скорый развод.

Блогер Лена Миро считает, что Примадонна может выйти замуж и в шестой раз.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

«Следующим мужем нашей Аллочки станет, как мне кажется, Колясик Пшеничка Басков. С Киркоровым развелась, хотя какой красивый мужчина — в перьях. Еще там несколько мужей было — со всеми развелась», — написала Миро в своем блоге.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин, который уже запланировал ряд своих концертов в Израиле, вряд ли вернется в Россию. А Вот Алла Пугачева – возможно приедет.

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