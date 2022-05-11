«Не будет хамона, пармезана»: Фрейндлих назвала истинные причины отъезда звезд из России

Актриса считает, что происходящее можно сравнить с ремонтом в квартире.

Накануне к числу уехавших из России звезд примкнул певец Максим Леонидов. Также как и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, он перебрался в Израиль.

Актриса Алиса Фрейндлих считает, что все происходящее можно сравнить с ремонтом в квартире. Пока он идет, он всех раздражает, а как только закончится, все вновь хотят жить в этом помещении.

«Люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты, и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная», — сказала Фрейндлих в интервью «АиФ».

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При этом, как подчеркнула актриса, она никуда не планирует уезжать.

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