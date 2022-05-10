Киркоров из Турина признался, за какую страну будет болеть на «Евровидении»

Россию в этом году отстранили от участия в «Евровидении». К такому политическому решению организаторы пришли в связи с ситуацией на Украине.

Однако российский поп-король Филипп Киркоров все же прилетел в Италию на мероприятие. Артист признался, что его пригласили, и он не смог удержаться.

«Да, я здесь. Прилетел по специальному приглашению — за заслуги перед «Евровидением». Я не смог отказать, чтоб сюда не прилететь в качестве независимого гостя. Ни от кого я не аккредитовывался. Буду болеть за Грецию!» — пояснил Киркоров.

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