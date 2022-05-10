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Тата Блюменкранц из «Дома-2» рассекретила нового бойфренда

Экс-участница реалити-шоу Тата Блюменкранц раскрыла, чем занимается ее возлюбленный.

Тата Блюменкранц из «Дома-2» рассекретила нового бойфренда
Тата Блюменкранц. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с отцом своей дочери Бетти Валерой Блюменкранцем, наконец-то, обрела женское счастье.

Тата Блюменкранц встретила мужчину, рядом с которым чувствует себя по-настоящему защищенной и счастливой.

В микроблоге Тата Блюменкранц уже не раз делилась совместными снимками с бойфрендом, но только недавно она стала отмечать аккаунт возлюбленного.

Если верить ему, избранника Таты Блюменкранц зовут Игорь, он предприниматель. Молодой человек занимается созданием инновационных проектов в косметологии. На его аккаунт подписано 34, 5 тысячи пользователей.

Тата Блюменкранц и ее бойфренд Игорь
Тата Блюменкранц и ее бойфренд Игорь. Фото: соцсети

Судя по всему, Тата Блюменкранц уже успела познакомить избранника со своей мамой Мариной Тристановной Абрамсон.

Телебабушка оставляет комментарии под совместными снимками Таты с ее избранником. От выбора дочери Марина Тристановна в восторге. А вот бывший зять Валера Блюменкранц Марине Тристановне никогда не нравился.

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«Дом-2»Валерий Блюменкранцновый бойфрендТата Блюменкранц