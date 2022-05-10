«Папа Филипп, привет передаем»: Наташа Королева и ее муж провели время с детьми Филиппа Киркорова

Популярная вокалистка Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко отмечала День Победы в компании друзей. Гостей принимала звездный адвокат Ида Достман.

В числе приглашенных на праздник в дом Иды Достман были и дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.

Наташа Королева поделилась в микроблоге видео, на котором предстала в компании своего мужа, хозяйки праздника Иды Достман и сына и дочки Филиппа Киркорова.

Алла-Виктория и Мартин за последнее время заметно подросли и вытянулись. Совсем скоро они догонят по росту миниатюрную Наташу Королеву.

«Папа Филипп, привет передаем», — говорит на видео, размещенном в микроблоге, Наташа Королева.

Напомним, дети Филиппа Киркорова приходили вместе с ним на суперфинал шоу «Маска», который состоялся первого мая в Крокус Сити Холле, и в тот же день был показан в эфире НТВ.

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