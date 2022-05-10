Уже сидит! Елена Николаева подловила маленького сына, восседающего на плечах у папы Игоря Вдовина

Телеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин несколько дней провели в путешествии по Узбекистану.

Судя по всему, пара не брала с собой в поездку сына Александра. Малышу пока нет и пяти месяцев. Вероятно, Александр оставался дома в Москве с няней, пока его родители наслаждались колоритом восточной страны.

Сейчас, семейство уже воссоединилось. В микроблоге Елены Николаевой появились доказывающие это снимки.

Звездная мама показала сына Александра, сидящего на плечах у папы Игоря Вдовина.

«The День. Александер», — подписала Елена Николаева фото.

Все происходит в новом доме Николаевой и Вдовина на Новорижском шоссе. Показывая подросшего сына, который сидит в неполные пять месяцев, Елена Николаева заодно похвасталась интерьером гостиной. Она оформлена в восточном стиле.

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