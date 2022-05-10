«Ну, что за чудо»: младшая дочь Ксении Бородиной сменила имидж, сделав дреды с канекалоном

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина дала понять, что в восторге от преображения Теоны.

Телеведущая Ксения Бородина сама не склонна к постоянной смене имиджа. Звезда годами носит одну и ту же прическу и не изменяет темному цвету волос.

Зато ее младшая дочка Теона, судя по всему, тяготеет к апгрейду. Ксения Бородина поддерживает увлечение наследницы.

Вместе с Теоной Ксения Бородина посетила салон красоты, где девочке сделали дреды с канекалонами – цветными прядями волос.

Теона выбрала ярко-красный цвет, в котором выглядит огненно.

«Вы просто обязаны это увидеть. Ну, что за чудо. Модница моя. Залайкайте эту девочку, она тут нереальная, впрочем, как и всегда», — написала под фото Теоны в микроблоге Ксения Бородина.

Снимок яркой Теоны с огненно-красными локонами, струящимися по плечам, произвел фурор среди подписчиков Ксении Бородиной.

Они восторгаются Теоной, которая со смелой прической выглядит очень органично.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.