Александр Жулин: «Этери Тутберидзе — враг номер один для американской среды фигурного катания»

Известный фигурист Александр Жулин раскритиковал всех тех, кто резко высказывается в адрес тренера Этери Тутберидзе. По его словам, она оказалась между двух огней, так как в США у нее проживает единственная дочь.

«Этери оказалась между двух огней. Ее дочка — американка. И что им теперь, не видеться? Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Сейчас Тутберидзе — враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер и все прекрасно понимают, что, убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем. Ехать туда, безусловно, опасно, но Этери смелый человек», — заявил он.

Жулин еще раз подчеркнул, что никто не должен запрещать ей видеться с дочерью, которая живет в Бостоне.

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