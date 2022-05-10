Бабушка Алла поздравила? Внук Пугачевой Дени Байсаров отметился в ресторане в черной косухе

Десятого мая младший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсаров отмечает день рождения. Наследнику известного семейства исполнилось 23 года.

Кристина Орбакайте поздравила сына, посвятив ему трогательное видео в микроблоге, на котором виновник торжества предстал в разном возрасте.

Вероятно, после того, как Кристина Орбакайте напомнила всем, какой сегодня день, на Дени Байсарова обрушился шквал поздравлений от поклонников.

Молодой человек вышел на связь в микроблоге, чтобы поблагодарить всех за добрые пожелания.

«Спасибо всем за поздравления. Люблю вас», — написал Дени Байсаров.

В кадре он предстал в ресторане с тарелкой десерта в руке. Облачен Дени Байсаров в трендовую кожаную косуху черного цвета.

Стоит отметить, что в этом году впервые Алла Пугачева не смогла лично поздравить любимого внука, поскольку Примадонна находится не в Москве. Некоторое время назад, напомним, вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой Алла Борисовна уехала в Израиль.

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