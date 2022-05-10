С лучезарной улыбкой: Бурак Озчивит предстал на прогулке с сыном и женой-турчанкой

Звезды турецких сериалов Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен провели время с наследником Караном.

Звезда турецкого сериала «Основание Осман» Бурак Озчивит обожает свою семью.

Вместе с женой, красавицей-актрисой Фахрийе Эвджен он воспитывает сына Карана. Мальчик, по мнению поклонников звездной пары, копия своего знаменитого папы.

Эти майские дни Бурак Озчивит проводит вместе со своей семьей. В микроблоге актер поделился теплым снимком, на котором предстал в компании жены и сына.

Фахрийе Эвджен придерживает сына, который смотрит в камеру, а Бурак Озчивит делает селфи и следит за тем, чтобы в кадре были видны все трое.

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен лучезарно улыбаются, а Каран выглядит довольно серьезным. Все происходит во время семейной прогулки в парке.

Поклонники звездной пары на разных языках оставляют комментарии под снимком Бурака Озчивита. Они восхищаются красивой семьей и желают ей счастья и мира.

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